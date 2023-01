Amadeus: "Mi piacerebbe avere Mourinho ospite a Sanremo"

CHI - Sul numero della rivista in edicola da mercoledì 1 febbraio, Amadeus scopre le sue carte in vista della partenza del Festival di Sanremo (7-11 febbraio). E svela un sogno, avere ospite Mourinho, ex allenatore dell'Inter: «C'è sempre stato il desiderio di averlo, sono un suo grande fan, ho chiamato mio figlio come lui - spiega il direttore artistico e conduttore - e tiferò le sue squadre. Mi piace il carisma, mi piace come si relaziona con il pubblico. Mi piacciono le persone con una forte personalità. Non ho fatto un invito ufficiale, ma non nascondo che mi piacerebbe averlo ospite. Così come due anni fa ho avuto Sinisa Mihajlovic, che amavo molto perché era carismatico, come Ibrahimovic, persone generosissime, di grande umanità».