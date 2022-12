Zeman: "Vincere a Roma è diverso. Ho doppia cittadinanza, romanista e laziale"

Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, ha presentato la sua autobiografia "La bellezza non ha prezzo" all'interno della libreria "Libraccio" in Via Nazionale. Tra i vari ospiti ci sono anche Eusebio Di Francesco e Luigi Di Biagio.

"A tutti piace il bello ma per farlo serve coraggio e io ne ho avuto - le parole di Zeman -. I tifosi hanno affetto nei miei confronti perché è sempre piaciuto quello che ho fatto nelle mie squadre. La passione della gente del Sud è maggiore rispetto a quella del Nord. Se si vince a Roma è tutto diverso per esempio. A me piace fare questo per la gente. Ho doppia cittadinanza: romanista e laziale".

Successivamente prende la parola anche Di Biagio: "Zeman mi ha aperto un mondo, sono stato forse l’unico giocatore ad averlo avuto per ben tre volte come allenatore. Gli devo molto. Quando eravamo alla Roma, una volta mi ha sostituito perché ho dato un pallone indietro invece che in avanti".