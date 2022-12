VIDEO - Zhang scherza alla festa dell'Inter: "Lasciate 5 euro all'uscita per il mercato...". Ausilio replica: "7 anni in Italia e ancora non parli italiano"

Festa di Natale per l'Inter con un siparietto finale che ha visto Zhang fare gli auguri in inglese prima di lasciarsi andare ad una battuta: "Lasciate 5 euro all'uscita che serviranno ad Ausilio per il mercato di gennaio...". Immediata la replica, sorridente, del ds dell'Inter che ha letteralmente tolto il microfono al presidente nerazzurro dicendo: "Sono 7 anni che sei in Italia e ancora non parli italiano".

Madonna Piero da Cinisello come ha umiliato Steven Zhang. pic.twitter.com/BhvX6o2XrS — Alessandro (@90ordnasselA) December 21, 2022