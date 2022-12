Durante l'ultimo concerto dei Maneskin è scattata una rissa sulla quale Damiano, front-man del gruppo, ha scherzato così postando il video sui social: "La cosa peggiore è la ragazza con la maglia della Lazio". Nel video, infatti, tra i momenti concitati si nota una ragazza indossare la divisa dei biancocelesti.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz

