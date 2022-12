VIDEO - Dybala: "Avrò dormito 5 ore negli ultimi 3 giorni"

"Negli ultimi tre giorni, credo di aver dormito 5 o 6 ore", così Paulo Dybala dopo i festeggiamenti dell'Argentina per il Mondiale vinto. Il romanista, dopo la festa coi compagni, è tornato nella sua Laguna Larga per un saluto alla sua gente che lo ha accolto trionfante. Ora per Dybala ci sarà un periodo di vacanza, ancora da stabilire, prima del rientro a Roma per unirsi nuovamente al gruppo giallorosso.

"EN LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS CREO QUE DORMIMOS CINCO HORAS O SEIS". Paulo Dybala al llegar a Laguna Larga. ✍️ pic.twitter.com/KlWFCrZNET — TyC Sports (@TyCSports) December 21, 2022