Udinese, Udogie: "La mia Italia per il Mondiale del 2026? C'è Pellegrini a centrocampo"

SPORTWEEK - Destiny Udogie, esterno del Tottenham in prestito all'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista sportiva in cui, tra i tanti temi trattati, ha costruito anche la sua formazione dell'Italia per il Mondiale del 2026. Tra gli undici scelti dall'esterno bianconero c'è anche il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini.

Queste le sue dichiarazioni:

[...]

L'Italia ha visto gli ultimi due Mondiali in tv, al prossimo speriamo di esserci. Fammi la tua squadra per portarcela e per fare bella figura.

«Innanzitutto il "mio" modulo, un bel 3-5-2. In porta non c'è storia, Gigio Donnarumma. La difesa... Bastoni a sinistra, Okoli al centro e Scalvini a completare. A centrocampo partiamo dal play: Verratti forse sarà un po' avanti con gli anni, facciamo Tonali. Mezzala destra Barella, sarà ancora al top, a sinistra uno tra Frattesi e Pellegrini: Pellegrini. Esterno destro il mio amico Bellanova. Davanti Scamacca e Raspadori. (la rilegge) Una bella squadra, si».

[...]