Trastevere piange Angelo Onofri: addio al "patron" degli spaghetti

Se ne va a 66 anni, colpito da un infarto, Angelo Onofri, uno dei più rinomati ristoratori romani, della Roma verace, quella di Trastevere. E Trastevere piange questa perdita. Insieme a svariate persone che al locale di Angelo, "Ai Spaghettari", hanno trascorso serate insieme: volti noti come quelli di James Pallotta o l'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia o le calciatrici della Roma Femminile.

L'ex presidente della AS Roma su Twitter ha scritto: "Mi ha spezzato il cuore sapere che il mio buon amico Angelo Onofri è morto. Alcuni dei miei ricordi più belli a Roma erano seduti con Angelo fuori dal suo ristorante Ai Spaghettari, parlando del suo amore per #ASRoma e della sua passione per le Harley-Davidson. Preghiere a Francesca, Roberto, Anna e a tutta la sua famiglia”.

Le esequie saranno celebrate oggi, sabato 31 dicembre, alle ore 12 presso la chiesa di Nostra Signora di Guadalupe in via Aurelia 675.

(Il Messaggero)