Torino, Buongiorno: "Pellegrini è il giocatore di Serie A che mi ha impressionato maggiormente"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito sportivo. Tra i numerosi temi trattati, il calciatore granata ha ammesso di essere rimasto impressionato dalle qualità di Lorenzo Pellegrini. Queste le sue dichiarazioni: "Quando ho esordito in Serie A ho subito avuto modo di capire le differenze, però. Su tutti, quella di Lorenzo Pellegrini: in tutti questi anni, è colui che più ho ammirato in campo, per tecnica, posizionamento, orientamento del controllo e passaggio".

