Terry: "A Mourinho interessava solo vincere, faceva di tutto per avere un minimo vantaggio sugli avversari" (VIDEO)

BEIN SPORTS - John Terry, ex difensore del Chelsea, ha raccontato un aneddoto riguardante José Mourinho, suo allenatore ai tempi dei Blues. Queste le sue dichiarazioni: "A lui interessa solo vincere, non gli importava come. Faceva di tutto per avere un minimo vantaggio. Mi ricordo che ci diceva che quando eravamo in vantaggio per 1-0 e la palla entrava in area, se due difensori saltavano insieme ed entrambi cadevano a terra non dovevano uscire dal campo. Quindi negli ultimi 10 o 15 minuti diceva a me e a Gary Cahill: 'Quando la palla entra in area, assicuratevi di saltare entrambi e scontratevi, così non vi possono far uscire dal campo'. Non avevamo mai sentito parlare di questa regola. Quindi quando la palla arrivava in area durante gli ultimi 10 minuti della partita, Cahill la spazzava e cadeva a terra, quindi io facevo la stessa cosa. Una volta abbiamo usato questa tattica e siamo entrambi caduti a terra, l'arbitro però ci disse: 'Voi due fuori dal campo'. Io risposi 'no, non è la regola, chiedi al guardalinee'. Alla fine mi diedero ragione. Mourinho era così avanti con questi piccoli trucchetti e solo i migliori allenatori li conoscono. Incredibile".

"Inoltre se eravamo in vantaggio di due o tre gol all'intervallo contro certe squadre, tra cui il Tottenham, ci diceva 'andate e uccideteli, andate e fateli soffrire oggi, andate a segnare cinque o sei gol'".