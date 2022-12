Stramaccioni: "Importante per Dybala entrare ieri, Abraham deve tornare a segnare"

CENTRO SUONO SPORT - Lungo le frequenze dell'emittente radiofonica, ai microfoni del programma "Te la do io Tokyo", è intervenuto Andrea Stramaccioni, anche opinionista Rai nel corso del Mondiale in Qatar. Uno stralcio delle sue dichiarazioni sulla Roma:

[...]

Ancelotti e Falcao per il Brasile, come la vedi?

“Con Falcao mi toccate il cuore. Se amo questo sport è per Falcao e Bruno Conti. Ancelotti è un allenatore vero, tecnico esperto. Diamogli anche Bruno Conti e Pruzzo e gestiamola noi questa squadra… (ride ndr)”.

Un nome per la Roma?

“La Roma non ha bisogno dei miei consigli perché sono bravissimi. Ieri ho rivisto Dybala, è stato importante anche per lui entrare in campo e sono stato contento di questo”.

[...]

Tornerai in Italia ad allenare?

“Quando fai il nostro lavoro devi valutare le offerte, io le ho avute da club importanti all’estero e che ho preso in considerazione magari nel momento in cui in Italia non avevo offerte dello stesso livello. Ogni offerta mi ha provocato poi la successiva: con i risultati fatti in Iran ho avuto la fortuna di finire sul taccuino del Qatar”.

Sulla Roma...

“Ho già comprato i biglietti con mio figlio, la prima cosa che dobbiamo fare è tornare a vedere la Magica. Dobbiamo tornare alla grande, recuperiamo i grandi giocatori e poi il bomber lì davanti deve tornare a fare gol”.