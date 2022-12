Spal, il dt Lupo: "De Rossi non è in discussione"

La Spal di Daniele De Rossi ha perso il derby col Modena nell'ultimo turno di Serie B e, inanellando la terza sconfitta consecutiva si ritrova in piena zona play-out. Per il direttore dell'area tecnica della Spal, Fabio Lupo, non ci sono dubbi sulla posizione dell'allenatore: "Daniele De Rossi non è in discussione. Credo che in alcuni momenti ci sia stata un'eccessiva responsabilizzazione dei calciatori che non si sono sentiti all’altezza del tecnico".

Continua Lupo: "Credo che al momento i problemi siano legati al fatto di trovare un’identità tattica che possa darci equilibrio in attacco ed in difesa. Sembrava ci fossimo riusciti ma nelle ultime giornate non è stato così. Mi sembra inopportuno parlarne in un periodo così delicato. Comunque resto convinto che la squadra non vada stravolta ma che serviranno innesti in quelle posizioni che l’allenatore ritiene che vadano adeguate. Questo organico ad inizio campionato era stato valutato tra i migliori, qualcosa è evidentemente successo, ma non possiamo gettare tutto alle ortiche".