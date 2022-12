Sabatini: "I campionati 2013/14 e 2016/17 mi bruciano ancora. Alla Roma di Mourinho non manca nulla"

CENTRO SUONO SPORT - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione "Notte Giallorossa". Queste le sue parole: "Il campionato 2016/17 mi brucia ancora ma anche quello 2013/14 con Rudi Garcia. I movimenti antisportivi della Juventus hanno penalizzato quella Roma. Vedere alcuni 'miei' giocatori ancora oggi ai vertici del calcio mondiale non mi consola, quelle sconfitte bruciano ancora".

Sulla Roma di Mourinho.

"Alla Roma teoricamente non manca nulla, è solida, sa controllare la partita. Recuperando Dybala e arrivando più volte vicino alla porta, migliorerà moltissimo dal punto di vista dei punti e della classifica. I giallorossi tengono bene la partita e il risultato fino all'ultimo. Con un Dybala in più faranno il salto di qualità. Questa Roma ha bisogno di avvicinare la Champions. Non può finire un campionato all'ottavo posto, deve rimboccarsi le maniche sfruttando le qualità di alcuni giocatori forti".