Roma Calcio a 8: i risultati della settimana dell’Accademia giallorossa

Academy Updates, Ep.2

I risultati della settimana dell'Accademia della Roma Calcio a 8

Gruppo Oro - Serie A2

Seconda vittoria consecutiva del gruppo Oro nel girone di Serie A2 dello Sportcity. I giallorossi si impongono 3-1 contro l’Antium C8, e volano al secondo posto ad un solo punto dallo Sheriff capolista. A segno per la formazione di Viscomi e Lemma, Nichola Scirocchi, Tommaso Antoci e Stefano Mone. Per tutti e tre i ragazzi dell'accademia si tratta del secondo sigillo stagionale in campionato. Attesa dalla sfida contro l'Atletico Garra della prossima settimana, la Roma C8 è dunque ripartita alla grande dopo il turno di risposo di due settimane fa. Il successo della sesta giornata è stato infatti preceduto dal rotondo 5 a 1 contro il Craft C8.

Gruppo Gladiatori - Serie B

Dopo due settimane di stop forzato - prima il maltempo, poi il turno di riposo - i giallorossi cedono il passo per 4 a 1 contro l'Università Europea di Roma. Obiettivo: rialzarsi subito! Quando? Il 7 Dicembre contro l'FCB Aurelio.

Gruppo Porpora - Serie B

Terzo risultato utile consecutivo per i giallorossi di Mister Coccia che superano per 3 a 1 Gli Scotchati FC. Un successo che arriva dopo la prova di forza della settimana scorsa (7-0 contro lo Shinsei) e che porta la Roma C8 al quarto posto in classifica. In gol per la nostra academy: Pierluigi Corciulo, Matteo Mazzaferri e Jacopo Mortiroli. Prossimo avversario? La Magnitudo Appio Latino.

Gruppo Lupi - Serie B

Secondo stop per la formazione di Mister Di Noia: i giallorossi dopo la serie di tre vittorie inanellata nelle altrettante prime apparizioni stagionali, cadono per la seconda volta consecutiva in campionato. Un 3 a 1 contro il Padova che ha comunque confermato, almeno nella prestazione, le ottime potenzialità della squadra. Per la settimana prossima è previsto un turno di riposo per il gruppo, che riprenderà la sua corsa nel girone di Serie B dello Sport City il 15 Dicembre contro l'Indomita Pomezia C8.