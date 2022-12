Ranieri: "De Rossi leader nato, era un allenatore in campo"

"Se sono pronto a tornare su di una panchina nel 2023? Ma io sono già pronto nel 2022, perché dobbiamo aspettare l'anno nuovo?", parola del tecnico Claudio Ranieri, a margine della camera ardente di Mario Sconcerti tenutasi oggi a Roma in Campidoglio. "Il Cagliari? Lì è avvenuta la mia nascita, lo porto sempre nel cuore", aggiunge l'allenatore romano, che poi dice la sua sul percorso di Daniele De Rossi alla Spal: "È un leader nato, era un allenatore in campo, non posso che augurargli ogni bene".

(ansa)