Qatar 2022, morto un giornalista in tribuna stampa mentre seguiva Olanda-Argentina

Grant Wahl, giornalista della CBS, è venuto a mancare dopo un malore accusato mentre seguiva Olanda-Argentina in tribuna stampa a Doha. Attraverso un comunicato ufficiale della FIFA, il presidente Gianni Infantino ha commentato la scomparsa del giornalista americano: “È con immensa tristezza che sono venuto a conoscenza della morte del giornalista Grant Wahl mentre seguiva la gara valida per i quarti di finale del Mondiale di calcio in Qatar. Soltanto pochi giorni fa, Grant era stato premiato dalla FIFA per il suo contributo durante gli otto Mondiali seguiti da giornalista, oltre ad aver raccontato in carriera anche diverse competizioni mondiali al femminile e sempre ospite di eventi internazionali. Il suo amore per il calcio era immenso e la sua capacità di reporting e di racconto mancherà a tutti gli appassionati di questo sport”.

