Perinetti: "Belotti alla Roma? Decisione che non mi ha convinto. Alla Fiorentina potrebbe fare bene con Kouamé"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Intervistato dal sito specializzato in calciomercato, il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, si è soffermato anche sulla situazione del centravanti della Roma Andrea Belotti, poco impiegato da José Mourinho nella prima parte di stagione. Perinetti portò il Gallo al Palermo nel 2013 ed è stato direttore sportivo della società giallorossa nella stagione 1986-87 e tra il 1995 e il 1998.

Queste le sue dichiarazioni:

Belotti alla Roma gioca poco. È stato accostato alla Fiorentina.

“Le sue ultime decisioni non mi convincono. Per esempio essere andato alla Roma. Aveva bisogno di una squadra che lo facesse giocare con più continuità per esprimere tutto il suo carattere. Cabral e Jovic hanno un po’ deluso, quindi direi che alla Fiorentina con l’appoggio di Kouamé potrebbe costruire una coppia interessante. Approfitto comunque di questa intervista per fare gli auguri di Natale a tutti i tifosi e le società per cui ho avuto l’onore di collaborare”.

