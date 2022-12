Oggi in Campidoglio la camera ardente di Sinisa Mihajlovic. La Roma ha fatto recapitare una corona di fiori (FOTO)

Oggi è stata allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Molte le persone che si sono recate nel luogo per dare un ultimo saluto al calciatore e allenatore che ha lottato fino all'ultimo per sconfiggere la malattia. Presenti anche Alessandro Onorato e Luciano Spalletti. La Roma ha fatto recapitare in Campidoglio una corona di fiori. Domani alle 11.30 si terranno i funerali nella Basilica di piazza della Repubblica.