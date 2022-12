Mondiali, Nuri (portavoce Amnesty): "Totti doveva esporsi sulle violazioni dei diritti umani"

PLAY ROMA - Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, ha parlato della situazione delle morti sul lavoro e della violazione dei diritti civili in Qatar, in occasione del mondiale: «È un Mondiale costruito nel sangue, la Fifa sotto Blatter ha ignorato il problema. Abbiamo chiesto alla Figc di sostenere il nostro appello, ma non è arrivata risposta. Bernardeschi, Chiellini e Marchisio hanno preso posizione in merito alla violazione dei diritti umani in Qatar, se anche Totti si fosse esposto ci sarebbe stata una maggiore eco mediatica».