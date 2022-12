Mercato Roma: chi tenere e chi no per il 2023-24?

Manca ormai sempre meno al calciomercato di gennaio e anche in casa dei giallorossi si discute parecchio su chi tenere e chi invece lasciare andare nel prossimo futuro. Quel che è certo, per il momento, è che dopo la lunga pausa invernale la Roma dovrà darsi parecchio da fare per recuperare terreno in classifica e superare l’attuale settima posizione. Ormai comunque siamo agli sgoccioli: tra pochissimo saranno riaperte le scommesse serie A ed i tifosi potranno ritornare a sognare, concentrandosi esclusivamente sul campionato.

Cosa ci possiamo aspettare però per quanto riguarda il mercato dei giallorossi? Chi vale la pena tenere nella Roma e chi invece sarebbe meglio salutare in vista della prossima stagione? Vediamo qual è il parere degli esperti e degli stessi tifosi.

Mercato Roma: troppi i giocatori che hanno deluso

I giocatori che in questa prima parte di campionato si sono rivelati deludenti sono purtroppo diversi ed è per questo motivo che, specialmente in attacco, i tifosi potrebbero assistere ad una vera e propria rivoluzione. Se dunque andiamo a vedere quali sono i calciatori dal futuro incerto, troviamo sicuramente Tammy Abraham che se inizialmente sembrava incedibile, adesso rischia decisamente grosso. L’attaccante inglese è passato infatti dalle performance straordinarie dello scorso anno ad una lunga serie di insuccessi in questa stagione, durante la quale di certo non ha fatto alcuna differenza in campo. Fino ad ora, sono solamente 3 i gol in campionato per Tammy Abraham che potrebbe dunque essere ceduto con estrema facilità.

Altrettanto incerto è il futuro nella Roma di Belotti, che è arrivato a parametro zero in estate e che in tutto il campionato non è riuscito a segnare nemmeno un gol. Anzi, l’attaccante ha sbagliato addirittura un rigore nel match contro il Torino, dimostrandosi una vera delusione per i giallorossi.

I giocatori su cui continuare a puntare per la prossima stagione

Se i giocatori che hanno deluso sono parecchi (e quelli che abbiamo appena visto sono solo gli esempi più rappresentativi), ce ne sono alcuni sui quali invece conviene continuare a puntare per la prossima stagione della Roma. Tra questi, un discorso a sé merita Zaniolo che di certo non ha brillato nella prima parte di campionato appena conclusa ma che potrebbe ancora riservare delle belle sorprese in casa giallorossa. Il problema è che il suo contratto scade del 2024 e per rinnovare il calciatore vuole 4 milioni di euro, che i Friedkin non sembrano intenzionati a sborsare con tutta questa facilità.

Tra i giocatori che la Roma non può permettersi di perdere proprio adesso troviamo invece Dybala, che non si è limitato a segnare diversi gol decisivi nella prima parte del campionato ma che si è dimostrato un vero e proprio leader per i giallorossi. Dopo l’addio di Totti, la Roma ha finalmente trovato una guida in questo attaccante, che le conviene tenere stretto.

Altri nomi importanti per i giallorossi sono infine Pellegrini, Smalling ed Ibanez che non hanno deluso negli ultimi match e che dunque non dovrebbero rischiare il proprio posto.