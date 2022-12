Argentina-Francia, Marciniak: "Dybala dopo la partita mi ha ringraziato come se avessi segnato il rigore decisivo"

"Dopo la partita, all'improvviso Dybala si è lanciato su di me. Ha iniziato a ringraziarmi come se avessi segnato il rigore decisivo", sono le parole in conferenza stampa dell'arbitro polacco Szymon Marciniak, che ha diretto la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia e vinta ai rigori dall'Albiceleste.

"Mi ha abbracciato inaspettatamente. Era molto triste e deluso per la sconfitta, è stato un gesto molto umano - ha aggiunto parlando di Mbappé -. L'ho abbracciato anche io e ho cercato di confortarlo, gli ho detto che è un giocatore eccezionale che ha vinto il Mondiale quattro anni fa".