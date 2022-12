Lutto nel mondo del calcio: si è spento all'età di 82 anni Pelé. La Roma: "I Re sono eterni". Mourinho: "Sono molto triste" (FOTO)

Il mondo del calcio piange Édson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé. La leggenda stava combattendo da più di un anno contro un tumore al colon, ma si è dovuta arrendere dopo una lunga battaglia. Nelle ultime ore il brasiliano era stato ricoverato in ospedale ed era sottoposto a cure palliative. Il vincitore di tre Mondiali si è spento all'età di 82 anni.

L'account brasiliano della Roma su Twitter ha voluto omaggiare Pelé: "I Re sono eterni, grazie Pelé". "Eternamente leggenda. Addio Pelé", il messaggio del profilo italiano della Roma su Twitter.





Arriva anche il messaggio di José Mourinho, il quale ricorda alcuni incontri con la leggenda brasiliana: "Nel 2005 ho ricevuto il premio BBC direttamente dalle mani del Re e ancora oggi è uno dei miei momenti più orgogliosi. Ero così felice di averlo a Manchester, dove abbiamo fatto una bella chiacchierata. Abbiamo trascorso bei momenti, soprattutto a un evento Hublot, dove ci siamo fatti davvero una bella risata. Riposa in pace Re Pelé e un pensiero ai suoi cari. Sono molto triste".

"Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro gioco. Riposa in pace leggenda", le parole di Tammy Abraham.

Cristian Volpato: "Rip".