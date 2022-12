Lega Serie A: le divise da trasferta dovranno obbligatoriamente essere monocolore dal 2024/2025 (COMUNICATO)

La Serie A si prepara a una rivoluzione. Come annunciato dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale, le divise away (da trasferta) dovranno essere obbligatoriamente di un solo colore a partire dalla stagione 2024/2025. Ecco uno stralcio della nota ufficiale: "È vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento. È preferibile la predisposizione anche di opzioni monocolore per le divise da gioco away e per le eventuali altre dei calciatori di movimento, laddove le stesse prevedano colori diversi tra loro per maglia, pantaloncino e calzettoni. Quest’ultima disposizione diventerà obbligatoria a partire dalla stagione sportiva 2024/25".

VAI AL COMUNICATO COMPLETO