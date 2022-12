La Roma rinnova le iniziative solidali per le comunità in occasione del Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la società giallorossa ha rinnovato l’indissolubile legame con il territorio attraverso una serie di iniziative all'insegna della solidarietà.

In collaborazione con i Roma Club di tutto il mondo la Roma ha disposto nelle relative sedi raccolte di generi alimentari da destinare alle persone meno fortunate. Queste iniziative hanno coinvolto anche gli anziani, che grazie all'aiuto di alcuni volontari saranno accompagnati in posti in cui potranno svagarsi e ai quali verranno impartite lezioni sull'utilizzo di dispositivi digitali. La Roma ha anche scelto di donare degli alberi destinati a parrocchie e case famiglia.

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE