Juventus: Elkann vuole Marotta in bianconero. In caso di ritorno porterebbe Lombardo della Roma

La Juventus lavora in vista del nuovo anno e sui piani futuri, tanto che si vocifera che John Elkann vorrebbe riportare Giuseppe Marotta in bianconero. Per il momento il progetto è alla fase embrionale. Inoltre, secondo il sito di informazione, qualora l'attuale amministratore delegato dell'Inter dovesse decidere di lasciare il club nerazzurro e far ritorno alla Juventus, potrebbe portare con sé in qualità di vice Maurizio Lombardo, attuale Chief Football Operating Officer della Roma.

Tra Marotta e Lombardo, che si sono sentiti in questi giorni, c'è un rapporto di grande stima e i due hanno già lavorato insieme proprio alla Juventus.

(calcioefinanza.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE