Innovazioni digitali nel 2023: cosa aspettarci nel prossimo futuro

Tante le novità tecnologiche che stanno cambiando le abitudini degli italiani. Dal sogno del metaverso al 5G, dalla digitalizzazione del quotidiano, ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Qualche anno fa, quando abbiamo iniziato ad usare gli smartphone nella vita quotidiana, abbiamo intuito quale cambiamento epocale stessimo vivendo. Abbiamo, addirittura, inventato nuovi mestieri come l’influencer social o lo youtuber passando per il tiktoker o il divulgatore online. Insomma, stiamo parlando di quanto si sia trasformata la nostra vita negli ultimi 10 anni e quanto ancora accadrà. Cosa dobbiamo aspettarci?

Il 5G e la realtà virtuale

Lungi da noi essere troppo tecnici ma non possiamo non parlare di quanto il 5G abbia velocizzato la nostra comunicazione e di quanto la realtà virtuale, che sarà ancora più presente grazie al metaverso tanto amato da Zuckerberg, cambierà la nostra esistenza. La realtà virtuale diventerà avvolgente e coinvolgente come nel film Ready Player One di Spielberg, una vera seconda vita in cui possiamo comprare cose, entrare in negozi, avere percezione dello spazio intorno e vivere, esattamente, la vita che vogliamo.

Può essere usata la tecnologia dei casinò live per altri scopi quotidiani?

Certo che può essere usata per altri scopi. Pensiamo, tra qualche anno, di poter interagire con lo sportello bancario o postale attraverso il pc. Non è impensabile, visto che succede ogni giorno su una piattaforma online. L’intelligenza artificiale, di cui tanto si sta parlando ultimamente, cambierà, in maniera netta, la nostra vita lavorativa? In questo momento non siamo in grado di capire se un AI può, effettivamente, essere un assistente virtuale migliore di una persona ma, di sicuro, può semplificare il lavoro umano di tanto.

Non stiamo parlando di fantascienza, sia chiaro. Stiamo parlando di quello che verrà di qui a poco, con tanti soldi che sono stati investiti nella ricerca e una digitalizzazione che si sta occupando di ogni campo delle nostre esistenze, da quello medico a ciò che riguarda il nostro lavoro. Se ci pensiamo anche la spesa online è una digitalizzazione a cui ci siamo abituati senza che ci rendessimo conto della rivoluzione che stiamo vivendo. Tutto quello che dobbiamo fare è essere pronti, pronti ad accettare quello che sarà senza timore anzi consapevoli che la tecnologia, se usata per scopi giusti, non può far altro che migliorare e semplificare quello che facciamo ogni giorno, senza pensare a qualcosa di troppo esagerato e contorto. Avreste mai pensato di poter accendere una lampada con un comando vocale? Ecco quello a cui stiamo pensando, senza immaginare scenari da film.