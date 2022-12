Henry: "Nketiah lasciò il Chelsea a causa dell'esplosione di Abraham"

AMAZON PRIME - Thierry Henry, leggenda del calcio ed ex calciatore di Juventus, Arsenal e Barcellona, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni della piattaforma e ha svelato un interessante retroscena su Eddie Nketiah e Tammy Abraham. I due sono cresciuti nelle giovanili del Chelsea, ma il primo si trasferì all'Arsenal proprio per colpa dell'attuale centravanti della Roma: "Nketiah era al Chelsea nei primi anni di carriera. La gente non lo sa, ma ha lasciato i Blues per venire all'Arsenal perché lì c'era Tammy Abraham, che stava facendo grandi cose".