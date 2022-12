Gotti sulla lite tra Mourinho e Sarri durante Chelsea-Manchester United del 2018: "Il tecnico portoghese era furioso, voleva buttare giù la porta"

SKY SPORT - Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva e si è soffermato sulla lite che si verificò nel 2018 tra José Mourinho e Maurizio Sarri in un Chelsea-Manchester United. Gotti, all'epoca vice dell'attuale tecnico della Lazio, ha raccontato alcuni retroscena legati a quell'episodio: “Marco Ianni, un grande collaboratore di Maurizio, schernisce la panchina di Mou. Non aveva avuto effetto la prima volta, ma sapevo di cosa sarebbe accaduto. Mou si è arrabbiato tantissimo, è stato per qualche minuto fuori dai nostri spogliatoi. Voleva buttare giù la porta. Poi Marco si è scusato, la cosa è tornata tranquilla. C’erano di mezzo amici comuni e tutto è tornato alla normalità”.