Genoa: esonerato Blessin, squadra a Gilardino

Cambio in panchina per il Genoa: il club rossoblù esonera Blessin, per cui è stata fatale la sconfitta contro il Cittadella nell'ultimo turno di Serie B, e affida la squadra a Gilardino. "Il Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale - la nota della società ligure -. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino".

Il Genoa sarà l'avversario della Roma negli ottavi di Coppa Italia, sfida in programma il 12 gennaio alle 21.00 allo Stadio Olimpico.

(genoafc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE