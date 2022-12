FOTO - La Roma dona alla famiglia Valdiserri una maglia autografata con il nome del figlio scomparso Francesco

Splendido gesto della Roma. La società giallorossa ha regalato alla famiglia Valdiserri una maglia autografata da tutta la squadra con il nome di Francesco, il figlio scomparso in un incidente stradale lo scorso 20 ottobre. Luca Valdiserri, giornalista e padre di Francesco, ha condiviso sul proprio profilo Twitter il dono ricevuto: "Grazie dal profondo del cuore alla Roma per l’affetto che continua a dimostrare per Francesco. Era un tifoso leale, come ha scritto il vicepresidente Ryan Friedkin. E un daydreamer che credeva che la Roma potesse battere 3-0 il Barca al contrario del suo scettico papà".

