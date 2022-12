FOTO - Tuffo nel passato per Faticanti: il centrocampista della Roma torna a Sora e riceve in regalo una maglietta della squadra in cui è cresciuto

Giacomo Faticanti è stato premiato dal Sora Calcio, sua ex squadra, in seguito alla partecipazione allo stage della Nazionale organizzato dal ct Roberto Mancini. Il centrocampista mosse i primi passi nel mondo del calcio proprio in quella società, prima di trasferirsi nel settore giovanile del Frosinone per poi proseguire la sua carriera nella Roma. Faticanti ha ricevuto in dona una maglietta della sua vecchia squadra: "Un omaggio del Sora Calcio al centrocampista della Roma Faticanti, reduce dallo stage con la nazionale Italiana", il messaggio apparso sul profilo Instagram del club. "Grazie, è stato un piacere", il commento del giocatore giallorosso.