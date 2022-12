FOCOLARI: "Dybala sarà il prossimo 10 dell'Argentina" - TORRI: "L'eredità di Mourinho sarà pesantissima"

Dal ritorno in gruppo di Rick Karsdorp al possibile corteggiamento della federazione portoghese nei confronti di José Mourinho, passando per un focus su Paulo Dybala. Lungo le frequenze radiofoniche romane sono numerosi i temi di discussione. "Faccio un applauso alla Roma perché ha fatto partire Karsdorp per il Portogallo", dice Franco Melli. Sul possibile addio dello Special One, invece, interviene Piero Torri: "Raccogliere la sua eredità sarebbe pesantissimo per il successore". Infine, secondo Furio Focolari, Dybala "sarà il prossimo 10 dell'Argentina".

Faccio un applauso alla Roma perché ha fatto partire Karsdorp per il Portogallo e fatto fare una brutta figura a Mourinho (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Karsdorp? La Roma da questa storia perde un titolare e un giocatore importante, è un fatto grave da un punto di vista economico e tecnico (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Karsdorp non è un grande giocatore, ma nella Roma era praticamente titolare. Celik non è meglio dell'olandese. Credo che Dybala torni molto bene, non ha giocato praticamente ma sa benissimo di essere forte e l'alter ego di Messi. Vedrete che sarà il prossimo 10 dell'Argentina (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ma, a parte i 2-3 calciatori che giocano sempre, c'è un giocatore in questa rosa che piace a Mourinho? (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho via? Raccogliere la sua eredità sarebbe pesantissimo per il successore (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me rivedremo in campo Wijnaldum tra il 12 e il 15 gennaio. La Roma deve tornare a fare gol con gli attaccanti (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha ancora voglia di lavoro quotidiano sul campo, quindi per il momento non penso possa accettare l'incarico da commissario tecnico (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Belotti ha perso un’altra occasione per rimettersi in pari con i compagni a causa di questo infortunio (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)