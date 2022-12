Fiumicino: Mourinho torna a Roma in vista della ripresa di domani (VIDEO)

Domani la Roma riprenderà gli allenamenti in vista della ripresa del campionato prevista a gennaio. José Mourinho è sbarcato in serata a Roma pronto per ripartire. Ad attenderlo all'aeroporto c'erano alcuni cronisti che hanno provato ad incalzarlo tra Mondiali, ripartenza e la situazione Karsdorp. Laconico il commento del portoghese: "Voi mi conoscete già, no? Non parlo...".

