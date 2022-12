Facebook, la Roma regala una maglia al campione del mondo ISKA di kickboxing Faraoni. L'atleta: "Un onore, grazie per il regalo" (FOTO)

Mattia Faraoni è diventato il nuovo campione del mondo ISKA di kickboxing nella categoria -95 kg. Il trentunenne capitolino ha battuto ai punti l'australiano Charles Joyner e ha conquistato il titolo, strappandolo proprio al suo avversario. La Roma ha deciso di congratularsi con lui invitandolo a Trigoria e regalandogli una maglia personalizzata: "Al di là del fatto che io sia romano e romanista, è un onore essere chiamato per essere congratulato da una squadra di Serie A per la vittoria del titolo mondiale. Ringrazio l'A.S.Roma ed il dir. Francesco Pastorella per il regalo che mi è stato fatto", il ringraziamento di Faraoni sul proprio profilo Facebook.