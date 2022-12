Dybala: salgono a 9 i romanisti campioni del Mondo. Nessuno come la Roma

Con il trionfo dell'Argentina e di Paulo Dybala in Qatar, salgono a 9 i tesserati della Roma che hanno alzato la coppa più importante del mondo. Una statistica che vede i giallorossi davanti a tutte le squadre, con l'Inter che sale ad 8 grazie a Lautaro, la Juventus a 7 con Di Maria, pareggiando i conti con Real Madrid e Bayern Monaco.

