Dybala è tornato a Roma: l'argentino è appena atterrato a Fiumicino (FOTO)

Paulo Dybala è tornato a Roma. L'argentino è atterrato poco fa all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Buenos Aires. Ad attenderlo alcuni tifosi che non si sono lasciati intimorire dall’orario e dalle temperature. Il campione si è fermato a firmare magliette ed autografi, ed ora è pronto a mettersi di nuovo a disposizione di José Mourinho in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio alle ore 16:30 con il match contro il Bologna. La Joya avrà, dunque, a disposizione sei giorni per prepararsi al meglio in vista della sfida contro gli emiliani.