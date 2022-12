Dal Portogallo: Mourinho riflette sulla proposta della federcalcio portoghese

José Mourinho non ha ancora dato una risposta a Fernando Gomes, presidente della federcalcio lusitana, riguardo la possibilità che diventi il prossimo commissario tecnico del Portogallo. Secondo la versione online del quotidiano portoghese, infatti, lo Special One sta continuando a riflettere su questa ipotesi.

Ogni passo del tecnico, in questi giorni di ritiro ad Albufeira, è stato accompagnato dai membri dello staff della Roma, che sta nascondendo Mou dai giornalisti, ma anche dai tifosi. Qualche giorno fa, ad esempio, dopo l'allenamento all'Estádio Municipal, allo Special One non è stato permesso di stare con i sostenitori giallorossi e Mou si è limitato a salutarli. La Roma è consapevole dell'interesse della federcalcio portoghese per il suo allenatore, ma non vuole rinunciarvi e sta cercando di gestire questo momento delicato.

(abola.pt)

