Da Costa (pres. Porto): "Mourinho uno dei più grandi di sempre, ha rivoluzionato il nostro calcio"

PORTO CANAL - In un'intervista al programma 'Vencedores como Sempre' del canale televisivo, il presidente del Porto Pinto da Costa ha ricordato il periodo con José Mourinho elogiando l'attuale allenatore della Roma. "Penso che Mourinho sia stato ed è uno dei più grandi allenatori di sempre, è così anche grazie agli anni trascorsi con Bobby Robson. Ricordo che Mourinho quando arrivò, rivoluzionò il nostro calcio. Era transizione, transizione, transizione... - le parole riportato dal sito del quotidiano portoghese -. E le squadre sono state coinvolte in questa nuova transizione che ha avuto origine con Bobby Robson. Mourinho ha impiantato questo spirito in una nuova generazione di giocatori ed è stato in grado di dare fiducia alla squadra facendola vincere".

