“Da Baffo” è arrivato il super menù di Natale a soli 45 euro! Prenota entro il 22 dicembre

Natale si avvicina e non vuoi mangiare a casa? Vieni “Da Baffo”! Lo storico ristorante, aperto da ben 28 anni, si trova a Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.

Quest’anno abbiamo pensato a un super menù per soddisfare le vostre richieste a un prezzo speciale.

L’antipasto tipico di Natale, ben tre assaggi di primi (fettuccine di ragù di toro nero, lasagna e caramelle ripiene di speck alla crema di tartufo), due secondi (abbacchio al forno e polpettine di bollito) e un contorno (cicoria o patate). Non è abbastanza? Oltre a questo sono compresi anche i dolci di Natale, acqua, vino e caffè. IL TUTTO A SOLI 45 EURO!

E inoltre abbiamo ideato un menù da 20 euro solo per i più piccolini: i bambini infatti potranno gustare la pasta al pomodoro o al ragù come primo, mentre come secondo li attende la cotoletta, accompagnata dalle immancabili patatine fritte. Le novità non sono finite: i bambini sotto i 6 anni non pagano!!!

ATTENZIONE: I POSTI SONO LIMITATI, QUINDI PER ASSICURARVI UN TAVOLO È NECESSARIO PRENOTARE E VERSARE UN ACCONTO ENTRO IL 22 DICEMBRE.

Come fare? È semplicissimo: chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero 329 626 1635. Ti aspettiamo “Da Baffo”, nell’unica sede a Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.