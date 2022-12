CIES Football Observatory: Zalewski è il centrocampista box to box più esperto tra quelli nati dal 2002

Secondo il report mensile del CIES Football Observatory, dedicato ai talenti promettenti Under 21 nel mondo, Nicola Zalewski è il centrocampista box to box che ha accumulato il maggior capitale d'esperienza tra i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2002.

Questo report identifica 200 giocatori – i primi 10 in 20 diverse categorie di classifica – che hanno non più di vent'anni e hanno accumulato il più alto capitale esperienza nelle partite ufficiali disputate in competizioni per adulti nel 2022. Tale metrica è particolarmente utile per identificare calciatori promettenti poiché unisce il tempo di gioco, il livello agonistico delle partite giocate e i risultati. L'utilizzo del capitale di esperienza permette di evidenziare giocatori particolarmente solidi e affidabili nonostante la giovane età.

Il numero 59 della Roma, Nicola Zalewski, ha accumulato il più alto capitale di esperienza nel 2022 tra i centrocampisti box to box, cioè quelli principalmente attivi sia in campo difensivo che offensivo. Il valore di cessione del giocatore giallorosso è già vicino ai 20 milioni di euro (18.7 milioni), ben al di sopra di quello del secondo classificato, l'argentino del CA Unión Juan Ignacio Nardoni (5,2 milioni di euro). Il romanista supera nettamente in questa classifica due altri giovani centrocampisti talentuosi come Ryan Gravenberch del Bayern Monaco e Fabio Miretti della Juventus. Secondo il report, le caratteristiche migliori dell'esterno polacco sono quelle legate ai cross e ai dribbling riusciti, alla creazione di occasioni e al recupero e alla distribuzione del pallone.

(football-observatory.com)

