Calafiori: "Tra 5 anni mi immagino alla Roma o in Premier League"

All'interno di una lunga diretta su Twitch, Riccardo Calafiori ha risposto a diverse domande tra presente e futuro. L'esterno sinistro, cresciuto nel settore giovanile della Roma, dalla scorsa estate è al Basilea dove ha raccolto 8 presenze più altre due in Conference League.

Come ti trovi in Svizzera?

"Ora torno a casa e guardo le partite, sono molto concentrato su questo Mondiale. Sono sempre in Svizzera, ci stiamo allenando ancora. Mi trovo molto bene, professionalmente è il posto perfetto per lavorare. È totalmente diverso, è un campionato in cui ti lasciano esprimere, non sono neanche il più giovane. Non c’è nonnismo come può esserci in Italia. Per me è normalità, ma ti accorgi che quando vai fuori è totalmente diverso"