Caicedo: "Il gol nel derby contro la Roma del 2019 è un bel ricordo"

RADIOSEI - Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio ora in forza all'Abha in Arabia Saudita, è intervenuto durante una trasmissione radiofonica ricordando gli anni passati a Roma e il gol segnato nel derby contro i giallorossi del 2 marzo 2019, vinto per 3-0 dai biancocelesti.

Queste le sue dichiarazioni:

"Ultimamente qui ho segnato un gol molto simile a quello che feci nel derby con Olsen in porta. Imbucata e dribbling sul portiere, quella giocata ce l’ho (ride, ndr). I ricordi sono tanti, compreso quella rete alla Roma. Fu un momento unico, ricordo lo stadio pieno, fu tanta roba".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE