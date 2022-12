Bernardeschi si paragona a Dybala: "Paulo ha tirato il rigore in maniera simile alla mia agli Europei"

Federico Bernardeschi, calciatore del Toronto, in un'intervista al canale Twitch di "Cronache di spogliatoio" ha parlato del suo passato in bianconero e della finale del Mondiale. Ha parlato anche del rigore calciato da Paulo Dybala, ex compagno di squadra ai tempi della Juventus. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Quando ho visto Dybala sul dischetto, ho sperato segnasse, perché so cosa vuol dire tirare e segnare rigori di quel peso. Ci vuole personalità per calciare rigori del genere, Paulo ha tutte la caratteristiche per prendersi questi rigori, tra l’altro lo ha tirato in maniera molto simile alla mia agli Europei. Non mi faccio condizionare dal portiere: nella camminata che ho fatto prima di calciare il rigore contro l’Inghilterra avevo tantissimi pensieri in testa, ma appena afferrato il pallone, eravamo solo io e lui, tutto si è fermato. Pickford faceva lo show e decisi che avrei tirato piano, per smorzare questo suo modo di fare, per dare tranquillità anche a chi avrebbe calciato dopo di me”.