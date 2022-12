Ancelotti: "Difesa e contropiede sono attualissimi. Mourinho il più grande di tutti noi"

CORSPORT - Carlo Ancelotti, ex calciatore della Roma e attualmente allenatore del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Il tecnico ha esaltato lo stile di gioco di José Mourinho, molto simile al suo, che si basa su una difesa rocciosa e un contropiede letale. Queste le sue dichiarazioni.

Difesa e contropiede non sono il passato?

«Sono attualissimi. Contano le interpretazioni, gli adattamenti, i tempi di esecuzione. Come ha detto il più grande di tutti noi, Mourinho: ho vinto tante partite in questo modo».