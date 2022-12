Albufeira, il Sindaco pronto ad accogliere la Roma nell'Algarve: "Il ritorno dimostra le ottime condizioni della struttura"

La Roma è pronta a tornare in Algarve per la preparazione in vista della ripartenza del campionato a gennaio. "Questo ritorno dimostra le ottime condizioni riscontrate nel parco sportivo di Albufeira, sia in estate che in inverno" ha dichiarato il Sindaco di Albufeira, José Carlos Rolo.

Si è aggiunto alle dichiarazioni anche Cristiano Cabrita, vicepresidente e assessore allo Sport e ai giovani: "Rendere Albufeira un punto di riferimento internazionale per allenamenti e partite è sempre più un traguardo che riflette il nostro impegno e il nostro lavoro in questo senso. E questo non vale solo per il calcio, l'atletica o gli sport acquatici, ma per un'ampia gamma di sport che privilegiano la vita all'aria aperta e un ambiente sano, con buone strutture sportive".