Zaniolo: condannato a 5 anni e 6 mesi uno dei rapinatori della madre Francesca Costa

Condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione Maurizio Gersole, uno dei protagonisti della rapina ai danni di Francesca Costa, la madre di Nicolò Zaniolo, avvenuta nel quartiere Eur il 23 maggio del 2019.

In viale dell’Aeronautica, Francesca Costa era stata avvicinata da due uomini in moto. L’avevano minacciata e lei per salvarsi aveva consegnato l’orologio, i contanti e anche le chiavi della macchina che, però, non le era stata rubata. Quando i rapinatori si erano allontanati la donna aveva chiamato i carabinieri.

Sentita in aula durante una delle ultime udienze, la madre di Zaniolo ha riconosciuto Gersole. «I ladri erano due, erano italiani, uno mi ha tenuto per la spalla e l’altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l’orologio, uno ha mi ha detto: "Stai zitta, altrimenti ti sparo"», aveva detto la donna in precedenza, ripercorrendo davanti ai magistrati i momenti della rapina.