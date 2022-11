VIDEO - Mourinho: "Oggi atteggiamento straordinario di Abraham, mi deve spiegare perché non è sempre così"

Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo, deciso dalle reti di Abraham e Pinamonti, José Mourinho in conferenza stampa nel post-partita ha parlato anche dell'attaccante giallorosso. "Nello spogliatoio ho parlato alla squadra e a due giocatori: a Tammy e ad un altro che rimane fra me e loro. A Tammy ho chiesto di pensare e rispondermi quando ha una risposta perché l'atteggiamento di oggi non è stato quello di tante partite di questo periodo - ha detto l'allenatore giallorosso commentando la prestazione di Abraham -. Non parlo di efficacia, di un gol in più, ma di atteggiamento: oggi atteggiamento straordinario, ha preso palle basse e alte, non ha perso palla e quando l'ha persa ha fatto lo sforzo per recuperare la posizione. Ha fatto una partita fantastica, al di là del gol. Mi deve spiegare perché oggi sì e perché non nelle altre partite".