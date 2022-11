VIDEO - Instagram, De Rossi scherza su Totti e Spalletti: "Non si possono nominare di seguito?"

Daniele De Rossi, allenatore della Spal ed ex calciatore della Roma, ha partecipato a un simpatico quiz di Sky Sport insieme a Fabio Cannavaro. I due, ex compagni di squadra in Nazionale, si affronteranno domani in Serie B sulle panchine di Spal e Benevento nel match valido per la tredicesima giornata di campionato. I protagonisti sono stati sottoposti a due domande e De Rossi ha nominato Totti e Spalletti, scherzando sul rapporto assai complicato tra l'ex Capitano della Roma e l'attuale allenatore del Napoli, in passato anche sulla panchina dei giallorossi.

Il calciatore più forte con cui avete giocato?

De Rossi: "Totti".

Cannavaro: "Veramente tantissimi, però per non fare offendere nessuno dico Buffon".

Il primo allenatore a cui pensi quando chiudi gli occhi?

De Rossi: "Spalletti... Non si può dire? Non posso dire Totti o Spalletti di seguito? (ride, ndr)".

Cannavaro: "Marcello Lippi, ma perché abbiamo condiviso qualcosa di unico".