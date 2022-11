Ufficiale: Falcao nuovo coordinatore sportivo del Santos (FOTO e COMUNICATO)

Nuova avventura per Paulo Roberto Falcao. La leggenda della Roma è stato nominato nuovo coordinatore sportivo del Santos dopo essere stato convinto dal presidente Rueda, il quale ha corteggiato l'ex centrocampista giallorosso per circa un mese. Questa la nota ufficiale del club brasiliano: "Paulo Roberto Falcão sarà il nuovo coordinatore sportivo del Santos FC. I colloqui tra il presidente Andres Rueda e l'ex centrocampista e allenatore della nazionale brasiliana erano in corso da circa un mese e i due hanno atteso la fine del Brasileirão per dare l'annuncio. Falcão voleva continuare la sua carriera da allenatore, ma è stato convinto da Rueda ad assumere il nuovo incarico, vista la programmazione proposta per il 2023. Il contratto verrà firmato mercoledì prossimo".

“È un nome che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo avuto molte conversazioni positive e abbiamo trovato questo accordo”, ha detto Rueda.

(santosfc.com.br)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE