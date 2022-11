La Roma è tornata in Italia dopo aver concluso la sua tournée in Giappone. In un video postato sul proprio account Twitter, infatti, si vede il pullman dei giallorossi uscire dall'aeroporto per muoversi in direzione Trigoria. I giocatori avranno a disposizione qualche giorno di vacanza prima di partire per il ritiro in Portogallo, in programma dal 15 al 22 dicembre.