Totti-Blasi: terminata la seconda udienza

È durato quasi quanto una partita di calcio, il primo faccia a faccia tra Ilary Blasi e Francesco Totti durante la seconda udienza per il caso dei Rolex e delle borsette scomparse davanti alla settima sezione civile del Tribunale di Roma, presieduta dal giudice Francesco Frettoni che ha convocato i due coniugi in rotta per dipanare la vicenda della sparizione della collezione dei Rolex del Capitano - sottratti da una cassetta di sicurezza - seguita dalla contromossa del 'Pupone' ai danni di scarpe e soprattutto di borse griffate di Ilary, svanite nel nulla e poi rinvenute, queste ultime, nella spa della maxi-villa dove marito e moglie ancora convivono da separati in casa.

Bocche cucite dei legali che, dopo un confronto in aula durato quasi un'ora e mezza, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. [...]

Qualche indizio però fa pensare che il clima si sia un po' stemperato, o comunque non si è ulteriormente incattivito. [...]

Ora che il giudice Frettoni ha sentito le rispettive versioni sulla scomparsa dei Rolex, borsette, scarpe e alcuni gioielli di Ilary, e che probabilmente è stato fatto un inventario di quello che manca - la collezione dei Rolex avrebbe un valore di un milione di euro - potrebbero esserci altre udienze per sentire persone in qualità di testimoni e stabilire come sono andate le cose in banca, dove gli orologi sono stati presi dalla cassetta di sicurezza, ma anche stabilire se il loro utilizzo era condiviso o esclusivo.

In primavera verrà invece messa in agenda la separazione vera e propria di Totti - che non ha più nel suo team l'avvocatessa milanese Anna Maria Bernardini De Pace - e Blasi. Per ora, insomma, sono solo schermaglie, gli interessi in gioco sono ben altri. E anche i legami da tutelare, e i diritti da rispettare, prima di tutti quello dei tre figli della coppia.

